Teatro dell’Opera di Roma, corso di formazione: ecco il nuovo bando (Di lunedì 3 agosto 2020) di Massimiliano Craus La danza chiama e i tanti appassionati del sud Italia e della Campania in particolare rispondono come sempre numerosi. E’ proprio notizia ufficiale di questi giorni l’istituzione del nuovo bando per l’istituzione del corso biennale di formazione per insegnanti di danza classico-accademica indetto dal Teatro dell’Opera di Roma. Un appuntamento molto importante per gli aspiranti insegnanti di danza sempre più abbandonati a se stessi. E quanto mai quest’anno con la pandemia che ha chiuso i battenti della formazione e della professione tersicorea. Tuttavia, nonostante le tante incertezze legate alla pandemia, si è giunti all’unica certezza di questi giorni con la scadenza fissata al ... Leggi su ildenaro

