Takers la trama del film stasera su Rai Movie in prima serata (Di lunedì 3 agosto 2020) Takers il film stasera su Rai Movie martedì 4 agosto in prima serata. Empire State alle 23. trama e Trailer Takers è il film su Rai Movie martedì 4 agosto che apre una serata di rapine americane. Diretto da John Lussenhop nel 2010, il film è ambientato a Los Angeles e vede nel cast Paul Walker, Matt Dillon e Idris Elba. Il film si ispira a Heat di Michael Mann come ha rivelato lo sceneggiatore Gabriel Casseus in un’intervista. L’incasso americano è stato di 57 milioni di dollari. Alle 23.00 sarà la volta di “Empire State”, con Dwayne Johnson, Liam Hemsworth, Michael Angarano, Emma Roberts, per la regia di ... Leggi su dituttounpop

Takers trama Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Takers trama