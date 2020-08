Tabellone Wta Palermo 2020: Martic guida il seeding, presenti Paolini, Errani e Giorgi (Di lunedì 3 agosto 2020) Il Tabellone e tutti gli accoppiamenti del Wta International di Palermo 2020, in programma dal 3 al 9 agosto. La croata Petra Martic guida il seeding ed affronterà la temibile belga Alison Van Uytvanck, mentre le azzurre Jasmine Paolini, Sara Errani e Camila Giorgi se la vedranno rispettivamente con la russa Daria Kasatkina romena Sorana Cirstea e la svedese Rebecca Peterson. IL Tabellone PRINCIPALE (1) Martic vs (WC) Van Uytvanck Flipkens vs Q Paolini vs Kasatkina Q vs Mertens (4) Kontaveit vs Tig Siegemund b. Begu 6-3 6-4 (WC) Cocciaretto b. Hercog 7-6(1) 6-3 (6) Vekic b. Rus 6-1 6-2 (8) Alexandrova vs Mladenovic Q vs Ferro (WC) Errani ... Leggi su sportface

OA_Sport : Tennis, WTA Palermo 2020: Sara Errani, Paolini e Cocciaretto al debutto nel torneo. Trevisan in cerca del tabellone… - TennisbelgeBE : RT @LadiesOpenPA: ???? Tre coppie italiane in gara ?? Ecco il tabellone di doppio #PLO20 @WTA - WTARomania : RT @LadiesOpenPA: ???? Tre coppie italiane in gara ?? Ecco il tabellone di doppio #PLO20 @WTA - Thoussyine : RT @LadiesOpenPA: ???? Tre coppie italiane in gara ?? Ecco il tabellone di doppio #PLO20 @WTA - salibakun : RT @LadiesOpenPA: ???? Tre coppie italiane in gara ?? Ecco il tabellone di doppio #PLO20 @WTA -