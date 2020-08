Suning.com registra una crescita eccezionale con un incremento del 20% del mercato online (Di lunedì 3 agosto 2020) NANJING, Cina, 3 agosto 2020 /PRNewswire/



Il 30 luglio sera, Suning.com (002024.SZ), azienda leader nello smart retail O2O in Cina di proprietà di Suning Holdings Group, ha pubblicato il report di anteprima di metà anno delle sue prestazioni per il primo semestre del 2020. Secondo il report, il volume delle vendite di Suning.com ha raggiunto i 194,155 miliardi di RMB per il periodo compreso tra gennaio e giugno 2020, con un incremento del 5,40% rispetto all'anno precedente. Il volume delle vendite online è cresciuto sensibilmente del 20,19% rispetto all'anno precedente e rappresenta attualmente il 69,43% dell'attività totale. Nel primo semestre dell'anno, l'economia nazionale ha dovuto affrontare sfide significative a seguito della pandemia da COVID-19. In questi tempi ... Leggi su liberoquotidiano

