Sul cielo del nuovo Ponte di Genova spunta l’arcobaleno durante l’inaugurazione | FOTO (Di lunedì 3 agosto 2020) Sono bellissime le FOTO arcobaleno Ponte di Genova che si stanno diffondendo sui social. Nell’atto di inaugurare il nuovo Ponte di Genova con una cerimonia che è più un incontro privato tra il presidente e i familiari delle vittime che una festa – proprio per volere di questi ultimi – in cielo è spuntato uno splendido arcobaleno. Così come in tante altre città d’Italia anche a Genova oggi è caduta la pioggia; proprio grazie a questo fenomeno atmosferico è poi comparso sulla nuova struttura un bellissimo arcobaleno documentato da molti. LEGGI ANCHE >>> Il nuovo Ponte di Genova sarà aperto al ... Leggi su giornalettismo

albeandrea : Due anni fa un terribile temporale si abbatteva sul luogo dove il ponte Morandi crollava. Oggi alla cerimonia di… - tanya08292965 : RT @Camille_Jeann: À plus tard ___________________________________________ Merci ?????? il cielo scolorito fa appassire lentamente il fiore… - EditoBibi : @docflipperino1 @sararigby7 Io e i miei due scottish siamo usciti a fare casini al parco cinque volte. Sono indietr… - angybert7 : Un meraviglioso arcobaleno sul nuovo ponte S. Giorgio di Genova... Un segno dal cielo ?? - _contrariato : Giusppi #Conte sul nuovo ponte di Genova, e il tempo piange. Pure il cielo lo schifa. #pontedigenova -

Ultime Notizie dalla rete : Sul cielo Assalto al cielo: la corsa allo spazio tra ricerca, economia e geopolitica AgoraVox Italia Belen e Stefano De Martino, messaggi d’amore a distanza?/ Lei: “Vieni con me”, lui…

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si lanciano messaggi d’amore in codice? Gli ultimi post pubblicati su Instagram fanno impazzire il web Belen Rodriguez e Stefano De Martino - Foto Instagram Belen ...

Cristiano Godano in un concerto-intervista sul Monte Peglia

L'appuntamento è fissato per venerdì 7 agosto alle ore 21,30 presso l'anfiteatro nel bosco del parco dei "Sette Frati" Una serata speciale con Cristiano Godano. E’ quanto in programma venerdì 7 agosto ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si lanciano messaggi d’amore in codice? Gli ultimi post pubblicati su Instagram fanno impazzire il web Belen Rodriguez e Stefano De Martino - Foto Instagram Belen ...L'appuntamento è fissato per venerdì 7 agosto alle ore 21,30 presso l'anfiteatro nel bosco del parco dei "Sette Frati" Una serata speciale con Cristiano Godano. E’ quanto in programma venerdì 7 agosto ...