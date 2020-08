Strano oggetto passa a grande velocità vicino alla Luna. Il filmato scatena i complottisti: è davvero un UFO? – VIDEO (Di lunedì 3 agosto 2020) E’ davvero un UFO quello che si vede in un VIDEO che sta facendo il giro del web? E’ quello che si stanno chiedendo molti utenti, specialmente i più appassionati di teorie del complotto e convinti dell’esistenza degli alieni. Nel filmato si nota l’oggetto luminoso, individuato nella città di Będzin, in Polonia, che si muove … L'articolo Strano oggetto passa a grande velocità vicino alla Luna. Il filmato scatena i complottisti: è davvero un UFO? – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

RM_marco01 : RT @MicheleGuetta: Ogni 5 anni in Veneto prima delle elezioni regionali accade uno strano fenomeno tutt'ora oggetto di studio: ?? tutti i… - Kristina_Claret : RT @MicheleGuetta: Ogni 5 anni in Veneto prima delle elezioni regionali accade uno strano fenomeno tutt'ora oggetto di studio: ?? tutti i… - MinettiG : RT @MicheleGuetta: Ogni 5 anni in Veneto prima delle elezioni regionali accade uno strano fenomeno tutt'ora oggetto di studio: ?? tutti i… - claudia061167 : RT @MicheleGuetta: Ogni 5 anni in Veneto prima delle elezioni regionali accade uno strano fenomeno tutt'ora oggetto di studio: ?? tutti i… - BorsoGiancarlo : RT @MicheleGuetta: Ogni 5 anni in Veneto prima delle elezioni regionali accade uno strano fenomeno tutt'ora oggetto di studio: ?? tutti i… -

Ultime Notizie dalla rete : Strano oggetto Strano oggetto passa a grande velocità vicino alla Luna. Il filmato scatena i complottisti: è davvero un UFO? – VIDEO NewNotizie Barbara De Rossi: "Non sono femminista. Anche i maschi ricevono avances indesiderate"

Barbara De Rossi parla a Libero del tema molestie: "Giusto parlarne, ora c'è molta più attenzione. Ma non mi piace chi si attacca al Me Too per altri scopi. Anche gli uomini ricevono avances indesider ...

Giustizia di genereLo strano caso del Pd diversamente populista di Bettini

Il fautore dell’alleanza strategica tra i democratici e i Cinquestelle spiega che c’è un populismo sociale buono, quello dei grillini, e uno cattivo, quello di Salvini. Ma la storia giustizialista del ...

Barbara De Rossi parla a Libero del tema molestie: "Giusto parlarne, ora c'è molta più attenzione. Ma non mi piace chi si attacca al Me Too per altri scopi. Anche gli uomini ricevono avances indesider ...Il fautore dell’alleanza strategica tra i democratici e i Cinquestelle spiega che c’è un populismo sociale buono, quello dei grillini, e uno cattivo, quello di Salvini. Ma la storia giustizialista del ...