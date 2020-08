'Strage' di auto rubate, arrestato specialista foggiano: ne ha fatte 'sparire' 14 solo nel Bresciano (Di lunedì 3 agosto 2020) 'Strage' di auto rubate, carabinieri individuano e arrestano uno 'specialista' foggiano: ne ha fatte 'sparire' 14 solo nel Bresciano. E' quanto scoperto dai carabinieri di Verolanuova, che hanno ... Leggi su foggiatoday

Ultime Notizie dalla rete : Strage auto Strage di alberi, cadono su case e auto: danni La voce di Rovigo Incidente a Capaci, auto contro il guardrail: paura per una mamma e i due figli

Auto si schianta contro il guardrail sulla Palermo-Mazara. Paura per una donna di 38 anni che ieri pomeriggio, mentre si trovava su una Hyundai i10 con i due figli e stava percorrendo l'autostrada A29 ...

Le parole di Adele Incerti, che a Bologna perse il marito 23enne: «Quel 2 agosto si è fermata la mia vita»

Adele Incerti di Casalgrande perse il marito Vittorio Vaccaro, all’epoca 23enne, e la suocera Eleonora Geraci, di 46 anni: «È importante tramandare la memoria: nessuno dovrà mai più vedere e subire ci ...

