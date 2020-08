Stefano De Martino, l’amico lancia una frecciatina a Belen e il clan Rodriguez: ecco cosa ha detto (Di lunedì 3 agosto 2020) Stefano De Martino paparazzato a Gardaland con la sorella Adelaide, il figlio Santiago e due cuginetti, si gode la ritrovata serenità dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez. Paparazzato tra le pagine di Vero, lo showman campano vuole solamente tutelare il piccolo per evitare che soffra per colpa del gossip. Stefano De Martino, l’amico... L'articolo Stefano De Martino, l’amico lancia una frecciatina a Belen e il clan Rodriguez: ecco cosa ha detto proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

trash_italiano : ALESSIA ADESSO ASPETTIAMO TE CHE CI PIAZZI ANCHE FRECCIATINE SU STEFANO DE MARTINO E BELEN. - blogtivvu : Stefano De Martino ha portato il figlio a Gardaland con la sorella Adelaide e cerca di proteggere il piccolo Santia… - blogtivvu : Stefano De Martino, l’amico lancia una frecciatina a Belen e il clan Rodriguez: ecco cosa ha detto - Notiziedi_it : Belen non si trattiene e ‘risponde’ ad un post di Stefano De Martino: “Vieni con me?” - VicolodelleNews : ‘#Gossip’ Cosa c’è realmente tra #StefanoDeMartino e #MarianaRodriguez? Lo spiega chiaramente lei…Cristiano Iovino… -