Stati Uniti, aperta indagine su una presunta frode bancaria dell’azienda di Trump (Di lunedì 3 agosto 2020) aperta indagine su una presunta frode bancaria dell’azienda di Donald Trump. WASHINGTON (Stati Uniti) – E’ stata aperta un’indagine su una presunta fronde bancaria da parte dell’azienda di Donald Trump. A riportare la notizia è stato il New York Times che cita fonti della Procura di Manhattan. A dirigere l’inchiesta, secondo il quotidiano americano, è il magistrato democratico Cyrus Vance Jr. anche se non si hanno maggiori dettagli sul fascicolo. Le autorità locali preferiscono mantenere il massimo riserbo sulla vicenda almeno fino a quando non si hanno certezze. Nuova vicenda giudiziaria per Donald ... Leggi su newsmondo

