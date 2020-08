Stampa Tedesca: Papa Ratzinger in Gravi Condizioni (Di lunedì 3 agosto 2020) Le Condizioni del 93enne sarebbero peggiorate in ritorno da Ratisbona dove era andato a trovare il fratello morente, è affetto da erisipela al volto: “Sta attraversando un momento estremamente fragile per la sua salute”. “Il Papa emerito Benedetto XVI sta attraversando un momento estremamente fragile per la sua salute”. Ha annunciato la Stampa Tedesca citando come fonte il biografo di Ratzinger Peter Seewald. “Le capacità intellettuali del Pontefice e la sua memoria non sono influenzate, ma la sua voce è appena percettibile”: continuano sul quotidiano Passauer Neue Presse, il 93enne soffre di erisipela, la quale sarebbe peggiorata al ritorno da Ratisbona, avvenuto a giugno dopo essersi recato dal fratello monsignor Georg che ... Leggi su youreduaction

