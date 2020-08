Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo: in 10 saltano la prima gara della prossima stagione (Di lunedì 3 agosto 2020) Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 3 agosto 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI gara ED AMMENDA DI € 5.000,00 AMRABAT Sofyan (Hellas Verona): per avere, al 48° del secondo tempo, tentato di colpire un avversario con il braccio, e per essere venuto, successivamente, a contatto con il medesimo avversario appoggiando la fronte sulla fronte del suddetto. CASSATA Francesco (Genoa): per avere, al 48° del secondo tempo, tentato di colpire un avversario con il braccio, e per essere venuto, successivamente, a contatto con il ... Leggi su calcioweb.eu

