Sportitalia - Milik vuole solo la Juve: polacco disposto anche ad aspettare un anno (Di lunedì 3 agosto 2020) Quella di Arek Milik e la Juve sembra un matrimonio plausibile, addirittura l'unico possibile per il polacco una volta svestita la maglia del Napoli. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Sportitalia - Milik vuole solo la Juve: polacco disposto anche ad aspettare un anno - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Nessuna fretta in casa Napoli, ma si deve vendere, Allan e Milik in uscita, poi gli altri acquisti https:… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Nessuna fretta in casa Napoli, ma si deve vendere, Allan e Milik in uscita, poi gli altri acquisti https:… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Nessuna fretta in casa Napoli, ma si deve vendere, Allan e Milik in uscita, poi gli altri acquisti https:… - napolimagazine : SPORTITALIA - Nessuna fretta in casa Napoli, ma si deve vendere, Allan e Milik in uscita, poi gli altri acquisti -