Sport: rivoluzione Barcellona, Setien pensa al 3-5-2 contro il Napoli (Di lunedì 3 agosto 2020) Si prepara la rivoluzione in casa Barcellona secondo l’edizione di oggi di Sport. Anche per i catalani infatti la sfida di Champions di sabato contro il Napoli ha una grande importanza data la stagione non proprio felice della formazione. Setien deve risolvere non pochi problemi di rosa per scegliere l’undici da far scendere in campo contro gli uomini di Gattuso. Ma secondo il quotidiano Sportivo la novità potrebbe essere rappresentata dal modulo. Setien potrebbe infatti optare per un 3-5-2. In difesa ci sarebbe il trio Lenglet, Piquè e Semedo. A centrocampo Jordi Alba, De Jong, Rakitic, Puig ed infine Sergi Roberto. Davanti Messi e Suarez. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

napolista : Sport: rivoluzione #Barcellona, #Setien pensa al 3-5-2 contro il #Napoli In difesa ci sarebbe il trio Lenglet, Piq… - giacomo94_ : @InterCM16 L’Inter ha fatto una grandissima stagione, nulla da dire, sfottò a parte, che rendono divertente questo… - gattomarron : @sabbatini Due anni così e questo sport chiude per sempre nel disinteresse generale, altro che rivoluzione 2022 - carloalberto52 : @battitomilan7 ... Al di là delle “5 giornate” (per star skisci) ke scoppierebbero a Barcelona ?????? La Rivoluzione??… - MatiasParaiso : Interessantissimo articolo sul modello economico-calcistico del @BrentfordFC, in finale tiferó per voi ????????????. Ze… -

Ultime Notizie dalla rete : Sport rivoluzione Sport: rivoluzione Barcellona, Setien pensa al 3-5-2 contro il Napoli ilnapolista Ufficiale, Eusebio Di Francesco

Adesso è ufficiale: Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore del Cagliari. A neanche 48 ore dalla chiusura del campionato, con la sconfitta di Milano col Milan e l'addio a Walter Zenga, il president ...

Inter, con chi ce l’ha Antonio Conte: Ausilio e Zhang i destinatari dello sfogo in diretta tv

Con chi ce l'ha Antonio Conte? Chi sono i destinatari dell'ormai famoso sfogo del tecnico post Atalanta-Inter che potrebbe portare all'ennesima rivoluzione in casa nerazzurra? Analizzando nel dettagli ...

Adesso è ufficiale: Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore del Cagliari. A neanche 48 ore dalla chiusura del campionato, con la sconfitta di Milano col Milan e l'addio a Walter Zenga, il president ...Con chi ce l'ha Antonio Conte? Chi sono i destinatari dell'ormai famoso sfogo del tecnico post Atalanta-Inter che potrebbe portare all'ennesima rivoluzione in casa nerazzurra? Analizzando nel dettagli ...