Spagna, da venerdì 8532 nuovi contagi. In Catalogna sono 1243 (superati i 100mila casi) (Di lunedì 3 agosto 2020) Il Ministero della Salute ha registrato 8.532 nuove infezioni da venerdì e 968 nelle ultime 24 ore. Nel fine settimana, il Ministero della salute non pubblica dati su casi diagnosticati e deceduti. Venerdì 31 luglio, il ministero ha riportato 1.525 nuove infezioni rispetto al giorno precedente, con Aragona, Madrid e i Paesi Baschi alla testa, e due morti per coronavirus. Secondo quanto scrive El Periòdico, la Catalogna ha superato la barriera di 100.000 casi di coronavirus. Per la precisione, dall’inizio della pandemia sono state 100.668 le persone infette. E nelle ultime ore, secondo le cifre diffuse dal dipartimento della Salute, sono stati contati altri 1.243 casi. Nel bilancio anche altri 6 morti, per un totale di 12.751 decessi per Covid. Le ... Leggi su ilnapolista

