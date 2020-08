SpaceX, primo ammarraggio da 45 anni. Così Elon Musk ha “salvato” gli Usa dalla dipendenza dalla Soyuz russa (Di lunedì 3 agosto 2020) Un successo sì, ma soprattutto una svolta. SpaceX Crew Dragon, con a bordo due astronauti americani, è ammarata nel Golfo del Messico. La navicella è arrivata in perfetto orario previsto, dopo essere rientrata nell’atmosfera ed aver aperto i suoi paracadute, senza incontrare alcun problema. Un trionfo per Elon Musk e per la Nasa. Ma soprattutto un affrancamento degli Stati Uniti dalla Russia perché negli ultimi anni gli astronauti americano su in orbita ci sono andati a bordo della Soyuz. Il rientro di Doug Hurley e Bob Behnken ha concluso il volo di prova senza precedenti da parte della compagnia privata confermando che il settore aerospaziale non è più un “affare” di Stato. Si tratta del ... Leggi su ilfattoquotidiano

