SpaceX, perché è importante il ritorno della Crew Dragon dalla Stazione spaziale (Di lunedì 3 agosto 2020) (foto: Bill Ingalls/Nasa via Getty Images)Con un ammaraggio perfetto nel Golfo del Messico, il taxi spaziale Crew Dragon di SpaceX è finalmente tornato sulla Terra. Segnando, così, l’ennesimo successo di Elon Musk: con a bordo i due astronauti Robert Behnken e Doug Hurley, infatti, si è così concluso il primo viaggio di una navicella costruita da una azienda privata verso la Stazione spaziale internazionale (Iss), che segna perciò l’inizio di una nuova era dell’esplorazione spaziale. Dopo alcune incertezze sulla partenza della Crew Dragon, dovute al maltempo che avrebbe potuto interessare le zone dello splashdown, la Nasa ha dato il suo via libera, facendo ammarare la ... Leggi su wired

