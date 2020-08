Sorpresa a casa Milan: avvistato Fabio Capello! Possibile ruolo in società per lui? (Di lunedì 3 agosto 2020) Il Milan ha interrotto la rivoluzione all'apice della sua realizzazione, congedando Ralf Rangnick dall'attesa e confermando in panchina Stefano Pioli. C'è di più, anche il direttore sportivo Frederic Massara e il direttore tecnico Paolo Maldini hanno ottenuto fiducia da parte dei vertici societari, dopo voci che li avrebbero visti lontani dall'organigramma Milanista per la prossima stagione. Tuttavia, non è escluso qualche nuovo ingresso nel club. Uno dei nomi caldi è quello di Fabio Capello,... Leggi su 90min

saqr2192 : RT @86_longo: ?? Visita a sorpresa di #Capello a casa #Milan: solo cortesia o futura collaborazione? - WinstonWilson39 : RT @86_longo: ?? Visita a sorpresa di #Capello a casa #Milan: solo cortesia o futura collaborazione? - milansette : Sorpresa, Capello a Casa Milan: cosa ci fa? - Bruno_G79 : RT @TRolfi: #Capello a Casa Milan: semplice visita di cortesia o collaborazione a sorpresa in vista? @MilanNewsit - DeborahForner : Mai regalato nulla in 23 anni ma a sorpresa arriva a casa con questa cosina kitsch ma dolcina ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Sorpresa casa Sorpresa a rubare in casa di un'anziana la aggredisce e fugge, arrestata dai carabinieri La Repubblica Conte rilancia: "Ho sposato un progetto triennale con l'Inter"

Antonio Conte fa marcia indietro? Dopo le bordate di sabato sera contro la società, l'allenatore nerazzurro ha deciso di parlare di nuovo riavvicinandosi all'Inter. Stavolta i toni sono molto diversi, ...

News Temptation Island, Andrea compie un gesto inaspettato per Anna

Andrea Battistelli e Anna Boschetti formano una delle coppie che è uscita insieme dall’edizione di Temptation Island che si è appena conclusa. I due nonostante i numerosi alti e bassi che hanno caratt ...

Antonio Conte fa marcia indietro? Dopo le bordate di sabato sera contro la società, l'allenatore nerazzurro ha deciso di parlare di nuovo riavvicinandosi all'Inter. Stavolta i toni sono molto diversi, ...Andrea Battistelli e Anna Boschetti formano una delle coppie che è uscita insieme dall’edizione di Temptation Island che si è appena conclusa. I due nonostante i numerosi alti e bassi che hanno caratt ...