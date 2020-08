Sony KD-43XG8396, smart TV 4K 43 pollici su Amazon con sconto di 328 euro (Di lunedì 3 agosto 2020) Sony KD-43XG8396 è una smart TV della serie Bravia, caratterizzata da una diagonale di 43 pollici e una risoluzione 4K. Chi sta valutando l’acquisto di un dispositivo di questo tipo potrebbe farci un pensiero, perché su Amazon è in offerta a 608,99 euro anziché a 937 che è il suo prezzo standard: parliamo quindi di un risparmio di ben 328 euro, che rende tale dispositivo molto appetibile. Per quanto riguarda il display stesso, ritroviamo come sempre l’estetica minimale, curatissima ed elegante, tipica dei prodotti Sony, con cornice ultrasottile di colore nero e piedistallo color argento scuro, quest’ultimo forse non elegantissimo come certe altre soluzioni visto che ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Sony 43XG8396 Sony aggiorna gli Android TV del 2017 e 2018 col firmware 6.6555 e porta la serie XH95 nei negozi PianetaCellulare.it Ebaia (online, fino ad esaurimento scorte):

Sony 43XG7096 a 359€, 19€ in meno rispetto alla migliore offerta web; Philips 50PUS6754 a 380€, 9€ in meno rispetto alla migliore offerta web; Samsung 49RU8000 a 399€, 1€ in meno rispetto alla miglior ...

Sony 43XG7096 a 359€, 19€ in meno rispetto alla migliore offerta web; Philips 50PUS6754 a 380€, 9€ in meno rispetto alla migliore offerta web; Samsung 49RU8000 a 399€, 1€ in meno rispetto alla miglior ...