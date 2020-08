Sonia Bruganelli: nuovo attacco degli haters per jet privato e mascherina (Di lunedì 3 agosto 2020) Su Instagram la produttrice tv Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, è finita per l’ennesima volta nel mirino di alcuni utenti per una foto che la immortalava mentre stava per volare da Roma alla Sardegna. Ma altrettanti l’hanno difesa trovando le critiche eccessive e fuori luogo. Non c’è mai pace per Sonia Bruganelli. La produttrice televisiva, moglie di Paolo Bonolis, non fa in tempo a postare una fotoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

GossipItalia3 : “Cosa ti sei messa addosso..?”: Sonia Bruganelli ‘massacrata’ ancora #gossipitalianews - zazoomblog : Sonia Bruganelli: vacanza in Sardegna nel mirino degli haters - #Sonia #Bruganelli: #vacanza #Sardegna - nicolaPalumbo00 : RT @ilgiornale: Vacanze al veleno per Sonia Bruganelli. La moglie di Bonolis finisce (di nuovo) nel mirino per una foto che ha pubblicato s… - Djesybig : #OgniMattina Ma lasciate in pace Sonia Bruganelli i soldi sono suoi e ci può fare ciò che vuole #lasciatevivere - PasqualeMarro : Sonia Bruganelli massacrata sul web. 'Cosa ti sei messa addosso' ?? -