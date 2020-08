Sondaggi politici elettorali oggi 3 agosto 2020: Lega e Pd in calo. Testa a testa FdI-M5s (Di lunedì 3 agosto 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 3 agosto 2020: ultimissimi dati Sondaggi politici elettorali – Chi vincerebbe le elezioni se si andasse a votare oggi? Tecnè srl per l’agenzia Dire ha realizzato un Sondaggio politico che fotografa la situazione al 31 luglio 2020. Il trend settimanale dei maggiori partiti, indica un calo di consensi della Lega e del PD, mentre sono dati in risalita FdI e M5S. In calo la fiducia nel governo Conte bis. Ma vediamo insieme tutti i dati nel dettaglio. Il Sondaggio politico rileva il partito di Matteo Salvini in calo dello 0,3 per cento rispetto alla scorsa ... Leggi su tpi

