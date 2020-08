Sold out sui treni da Milano al Sud Italia, è scontro tra Governo e Regioni (Di lunedì 3 agosto 2020) Frecciarossa Sold out per andare da Milano verso il Sud Italia. La combinazione che ha portato all’inevitabile tutto esaurito è quella tra l’arrivo del mese di agosto, con annesso esodo per le vacanze, e la stretta del Governo che ha chiesto di mantenere le norme sul distanziamento sui treni. il governatore della LIguria Giovanni Toti: “L’ordinanza sul distanziamento sui treni non sta in piedi”. La sottosegretaria al ministero della Salute Sandra Zampa: “Se l'intento è fare il tutto esaurito per fare cassa secondo me hanno sbagliato i calcoli”. Leggi su tg24.sky

Sono già esauriti quasi tutti i posti sui treni Frecciarossa in partenza da Milano per il Sud del prossimo weekend. Dopo il dietrofront del governo sul distanziamento dei passeggeri a bordo, i bigliet ...

Federturismo: "Perdite per più di 50 miliardi di euro, è disastro"

"Con crescente e inquietante preoccupazione assistiamo in questi giorni a numerose uscite, da parte di giornali e tv che, probabilmente travisando i dati di qualche ente pubblico, descrivono il ...

