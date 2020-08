Sky Q rinnova interfaccia widescreen, le pagine vetrina e il Controllo Vocale (Di lunedì 3 agosto 2020) L’interfaccia widescreen completamente nuova, le pagine vetrina ripensate per un maggiore impatto visivo e una gestione più semplice e intuitiva dei programmi, il Controllo Vocale ancora più ricco di parole chiave per agevolare ulteriormente la ricerca... Leggi su digital-news

bianca_caimi : RT @FcInterNewsit: Sky - Esposito rinnova con l'Inter: quinquennale a 600 mila euro più bonus. Il Crotone è in pole per il prestito https:… - DaniloBatresi : RT @FcInterNewsit: Sky - Esposito rinnova con l'Inter: quinquennale a 600 mila euro più bonus. Il Crotone è in pole per il prestito https:… - FcInterNewsit : Sky - Esposito rinnova con l'Inter: quinquennale a 600 mila euro più bonus. Il Crotone è in pole per il prestito - bigos_one : Cioè è tutta la settimana che Sky fa interviste da milanello argomento quanto è forte ibrahimovic è passato da anda… - jeanpauldl1998 : @TheRiddler1899 @AlessandroBut13 hanno appena detto a Sky che Jack non rinnova. Se arriva questo vuol dire che Paqu… -

Ultime Notizie dalla rete : Sky rinnova Sky Q rinnova interfaccia widescreen, le pagine vetrina e il Controllo Vocale Digital-Sat News Matteo Salvini a Sky TG24: "Spero italiani possano votare presto"

Il leader della Lega: "Gli sbarchi sono quintuplicati. Noi ci prepariamo per governare questo Paese. A settembre tanti italiani voteranno per le regionali". A proposito della vicenda Open Arms, il cap ...

SKY - Milik via da Napoli, la Juve lo ha in pugno: Paratici offre tre giocatori ad ADL

La Juventus non ha ancora trovato l'accordo definitivo con Aurelio De Laurentiis per il trasferimento di Milik a Torino. Arkadiusz Milik lascerà il Napoli a fine stagione. L'attaccante polacco non ha ...

Il leader della Lega: "Gli sbarchi sono quintuplicati. Noi ci prepariamo per governare questo Paese. A settembre tanti italiani voteranno per le regionali". A proposito della vicenda Open Arms, il cap ...La Juventus non ha ancora trovato l'accordo definitivo con Aurelio De Laurentiis per il trasferimento di Milik a Torino. Arkadiusz Milik lascerà il Napoli a fine stagione. L'attaccante polacco non ha ...