Sky – Napoli in apprensione: Insigne ha accusato ben due infortuni (Di lunedì 3 agosto 2020) Napoli in apprensione per il suo capitano: Insigne ha infatti accusato ben due infortuni Mister Gattuso rischia di non poter schierare dal primo minuto il … L'articolo Sky – Napoli in apprensione: Insigne ha accusato ben due infortuni proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

SkyTG24 : Turisti torinesi derubati a Pozzuoli, il sindaco li ospita gratis - SkySport : Insigne, l'esito degli esami - SkyTG24 : #Napoli, donna aggredisce medico a 'colpi' di mozzarelle - ForzAzzurri1926 : ?? AREK MILIK VUOLE LA JUVENTUS# Pronti tre bianconeri da girare al Napoli > - juve_magazine : SKY - La Juve vuole Milik e prova a convincere il Napoli facendo leva su un accordo già trovato con l'attaccante po… -