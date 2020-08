Sky – La Juventus ha l’accordo con Milik: pronte tre contropartite da girare al Napoli (Di lunedì 3 agosto 2020) La Juventus ha l’accordo con Milik: pronte tre contropartite da girare al Napoli La Juventus ha messo sul piatto tre calciatori per far partite … L'articolo Sky – La Juventus ha l’accordo con Milik: pronte tre contropartite da girare al Napoli proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

La Juventus vuole Arek Milik, attaccante del Napoli, giocatore in uscita, in quanto in scadenza di contratto il prossimo anno. Il polacco gradirebbe la destinazione Torino ma per covincere la società ...Fino a poche settimane fa Juve-Roma sembrava destinata ad essere una partita decisiva sia in chiave scudetto che per la zona Europa League. Così invece non sarà perché i bianconeri si sono già aggiudi ...