Sky - La Juve fa leva sull'accordo con Milik e su tre contropartite per convincere il Napoli: la situazione (Di lunedì 3 agosto 2020) Federico Bernardeschi, Luca Pellegrini e Cristian Romero. Sono queste le tre carte che la Juventus potrebbe giocare per convincere il Napoli a cedere Arkadiusz Milik già nel corso di questa sessione di mercato. Leggi su tuttonapoli

Momento delicato in casa Inter. La redazione di Sky Sport ha fatto il punto della situazione affermando che La frattura tra la società nerazzurra e mister Antonio Conte è difficilmente ricomponibile.Il futuro di Smalling è ancora un’incognita per quanto riguarda la prossima stagione, ma lo United ha già preso una decisione per l’Europa League Protagonista anche ieri sera di un’ottima prestazione, ...