Sky: Insigne sta accusando due problemi fisici differenti (Di lunedì 3 agosto 2020) Lorenzo Insigne è stato sostituito per infortunio contro la Lazio ed è in dubbio la sua presenza per la sfida col Barcellona. Gli esami a cui si sottoporrà nelle prossime ore chiariranno le sue condizioni. Stando a quanto riporta Sky Sport, il giocatore avrebbe riportato due diversi problemi fisici: l’infiammazione alla cartilagine che collega le ossa pubiche e soprattutto il risentimento all’adduttore. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

napolista : Sky: Insigne sta accusando due problemi fisici differenti Il capitano del Napoli si è infortunato contro la Lazio e… - _SiGonfiaLaRete : Insigne, Sky: “Ben due infortuni per il capitano. A breve i risultati degli esami strumentali” ??… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale SKY – Infortunio Insigne, il giocatore ha un doppio problem… - sscalcionapoli1 : Sky - Non solo la contrattura, Insigne ha un doppio problema fisico: a minuti la risonanza #ForzaNapoliSempre - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Presto la risonanza magnetica per Insigne, le ultime -