Siracusa, due catanesi arrestati per furto di un'autovettura (Di lunedì 3 agosto 2020) Siracusa - Agenti della Squadra Mobile e delle Volanti , impegnati nel controllo del territorio, hanno arrestato Di Mauro Orazio, di 28 anni, e Scarpaci Giuseppe, di 47 anni, entrambi catanesi e già ... Leggi su lagazzettasiracusana

