Singapore :”Braccialetti elettronici” ai viaggiatori in arrivo per far rispettare la quarantena. Verso la libertà vigilata globale (Di lunedì 3 agosto 2020) Singapore farà indossare ai viaggiatori in arrivo un dispositivo di monitoraggio elettronico per assicurarsi che rispettino la quarantena per il coronavirus mentre la città-stato riapre gradualmente i suoi confini, hanno comunicato le autorità lunedì. Dall’11 agosto, i dispositivi saranno consegnati ai viaggiatori in arrivo, compresi cittadini e residenti, da un gruppo selezionato di paesi che potranno isolarsi a casa piuttosto che in una struttura designata dallo stato. Misure analoghe che utilizzano braccialetti elettronici per tracciare i movimenti delle persone durante la quarantena sono state utilizzate a Hong Kong e in Corea del Sud. I viaggiatori a Singapore sono tenuti ad attivare il ... Leggi su databaseitalia

