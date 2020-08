“Simona Ventura meglio di Alessia Marcuzzi”: Cecchi Paone non ha dubbi (Di lunedì 3 agosto 2020) Amata, anzi amatissima dal pubblico (e dai social), Simona Ventura almeno per ora non sembra aver trovato una collocazione nei palinsesti Rai della prossima stagione. Ne parla pure Cecchi Paone che ha inaugurato una sua rubrica sul settimanale Nuovo Tv: “È tra le più bravi conduttrici in Italia. Una garanzia per la riuscita dei programmi, per il favore del pubblico e delle reti televisive”, scrive. E dopo aver consigliato alla conduttrice di non “far nascere un caso personale” da questa esclusione (momentanea?) si rivolge a Mediaset: “Dovrebbe rifare L’Isola dei Famosi dove farebbe molto meglio di Alessia Marcuzzi“. Per il momento, Marcuzzi si prepara a prendere il testimone di Filippo Bisciglia nella conduzione dell’edizione di Temptation ... Leggi su ilfattoquotidiano

