Simona Ventura e la foto con Paola Perego, due dettagli fanno infuriare i fan: «Non è possibile...» (Di lunedì 3 agosto 2020) Simona Ventura e la foto con Paola Perego, due dettagli fanno infuriare i fan: «Non è possibile...». Simona Ventura ha appena postato su Instagram uno scatto insieme alla... Leggi su leggo

leggoit : Simona Ventura e la foto con Paola Perego, due dettagli fanno infuriare i fan: «Solo voi vip...» - blogtivvu : Simona Ventura al Grande Fratello VIP? La risposta è un po’ ambigua - QuotidianPost : Simona Ventura: “Grande Fratello Vip? Presto saprete di più!” - infoitcultura : Simona Ventura concorrente del GF Vip Mai dire mai - clikservernet : “Simona Ventura meglio di Alessia Marcuzzi”: Cecchi Paone non ha dubbi -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Ventura

SoloDonna

Ho pubblicato la foto della mozzarella di bufala proprio per smentire le voci che sia delusa dai palinsesti. Anzi, il mio direttore, Ludovico Di Meo, si sta facendo in quattro per darmi la possibilità ...Secondo gli estimatori dell’ex coppia, l’ultimo post di Belen Rodriguez sarebbe una chiara risposta a quello pubblicato poche ore prima dall’ex marito Stefano De Martino. Entrambi hanno postato la fot ...