Simona Izzo in difficoltà dopo l’incidente in barca (Di lunedì 3 agosto 2020) Simona Izzo riesce a camminare lentamente, ma non sa fare le scale Simona Izzo tiene aggiornati costantemente i suoi follower circa le condizioni di salute e lo stato ad un mese dall’infortunio al largo di Capri. Un mese fa la donna raccontava di avere avuto un incidente in barca, è caduta come un pesce, almeno questo è ciò che raccontato. Si è fatta seriamente male anche se non è nulla di grave. Ovviamente le spetta la convalescenza, al suo fianco c’e il marito Ricky Tognazzi che l’aiuta giornalmente in ogni singolo movimento. Quando ha avuto il piccolo incidente si trovava in vacanza, proprio nel pieno relax e divertimento. Poi tutto è finito nel peggiore dei modi e la donna con il marito sono dovuti ritornare a casa di fretta. Da questo ... Leggi su kontrokultura

zazoomblog : Simona Izzo malattia: «Un dolore intenso una morsa d’acciaio che comprimeva la testa» - #Simona #malattia: #dolore… - GossipItalia3 : Simona Izzo malattia: «Un dolore intenso, una morsa d’acciaio che comprimeva la testa» #gossipitalianews - Notiziedi_it : Simona Izzo dopo l’incidente in barca : “Riesco a camminare, ma fatico a fare le scale” - Nicolino_Berti : @hipsterdelcazzo La Fabiani è diventata Simona Izzo - Fiammy71 : #techetechete ma una sembra Simona Izzo giovane... -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Izzo Simona Izzo, a un mese dall'incidente la convalescenza continua Caffeina Magazine Simona Izzo svela il suo problema di salute: ‘Un dolore intenso’, la rivelazione choc

In una sua recente intervista, Simona Izzo ha rivelato di un suo problema di salute: l’attrice ha fatto una vera e propria rivelazione choc. Soltanto pochissime settimane fa, vi abbiamo parlato di un ...

Simona Izzo, brutto incidente: ‘Non riesco a fare più le scale’

Simona Izzo, dopo l’incidente riesce a camminare ma non a fare le scale. La rivelazione fatta sui social, fa piovere il sostegno dei fan. Simona Izzo dopo il suo incidente aggiorna in continuazione i ...

In una sua recente intervista, Simona Izzo ha rivelato di un suo problema di salute: l’attrice ha fatto una vera e propria rivelazione choc. Soltanto pochissime settimane fa, vi abbiamo parlato di un ...Simona Izzo, dopo l’incidente riesce a camminare ma non a fare le scale. La rivelazione fatta sui social, fa piovere il sostegno dei fan. Simona Izzo dopo il suo incidente aggiorna in continuazione i ...