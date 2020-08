Sicilia: Campo (M5S), ‘da assessore Falcone solo promesse a vuoto’ (Di lunedì 3 agosto 2020) Palermo, 3 ago. (Adnkronos) – ‘Le promesse a vuoto dell’assessore alle Infrastrutture Falcone sono ormai una triste costante. Dopo la figuraccia del viadotto Himera, per il quale l’assessore aveva annunciato le dimissioni, ecco un’altra perla dell’esponente del governo delle chiacchiere: niente apertura dello svincolo di Rosolini della Siracusa-Gela entro il mese di luglio, come Falcone aveva annunciato. Ad oggi, 3 agosto, del completamento dell’opera in questione non v’è alcuna traccia. Ammettiamo, comunque, che non ci aspettavamo niente di diverso”. Lo afferma la deputata del M5S all’Ars, Stefania Campo.‘Noi ‘ continua Campo – le nostre promesse le abbiamo ... Leggi su calcioweb.eu

matteosalvinimi : Questi complici dei trafficanti stanno trasformando la Sicilia nel campo profughi d'Europa. Però a processo mandano… - TV7Benevento : Sicilia: Campo (M5S), 'da assessore Falcone solo promesse a vuoto'... - tuscolo : RT @matteosalvinimi: Questi complici dei trafficanti stanno trasformando la Sicilia nel campo profughi d'Europa. Però a processo mandano me… - Fabio22031970 : RT @matteosalvinimi: Questi complici dei trafficanti stanno trasformando la Sicilia nel campo profughi d'Europa. Però a processo mandano me… - siciliabasket : RT @ChiaraBorzi: Squadra di pallacanestro chiede il ripescaggio in #CSilver ma per la prima volta i 10 anni il Comune di #Messina non indi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia Campo Sicilia: Campo (M5S), 'da assessore Falcone solo promesse a vuoto' Metro Sicilia: Campo (M5S), 'da assessore Falcone solo promesse a vuoto'

Ammettiamo, comunque, che non ci aspettavamo niente di diverso”. Lo afferma la deputata del M5S all’Ars, Stefania Campo.“Noi – continua Campo - le nostre promesse le abbiamo mantenute . A meno di un ...

Giornale di Sicilia: "Il Trapani aspetta giustizia. Pagliarulo: 'Ora non dipende da noi'"

Trapani col fiato sospeso. Mentre la società granata attende la decisione del Coni in merito al ricorso avverso i 2 punti di penalizzazione - scrive il Giornale di Sicilia-, un’altra decisione potrebb ...

Ammettiamo, comunque, che non ci aspettavamo niente di diverso”. Lo afferma la deputata del M5S all’Ars, Stefania Campo.“Noi – continua Campo - le nostre promesse le abbiamo mantenute . A meno di un ...Trapani col fiato sospeso. Mentre la società granata attende la decisione del Coni in merito al ricorso avverso i 2 punti di penalizzazione - scrive il Giornale di Sicilia-, un’altra decisione potrebb ...