Si sentono male in strada al mare: il figlio muore, il padre è gravissimo. Ipotesi overdose (Di lunedì 3 agosto 2020) Samuele Ventrella, torinese di 26 anni, è morto nella notte di domenica 2 agosto 2020 a Lido di Camaiore, Lucca, dove era andato a trovare il padre Gerardo, 54 anni, originario di Barbania ma che ... Leggi su torinotoday

THEWEEKNDG_ : RT @mckinnonwife: @nausicah_ La gente non capisce che ci sono persone che con il troppo caldo si sentono male e praticamente non possono fa… - myloverismalik : Ci rimango un po’ male quando vedo tweets con scritto “non ho coraggio di postarla su Instagram” ci sono persone co… - donatella662 : RT @gigioLuc: @mariamacina @1205fiorella il limite di certi giornalisti è che se un giorno parlano bene di Renzi, il giorno dopo si sentono… - AnaSenpai6 : ceh, esempio questo post Saida, fa male a qualcuno? le ragazze si sentono *oooh* colpite e angosciate da questo pos… - skirixan : @HuffPostItalia Lo hai scelto tu questo lavoro! Chi lo fa con passione non dovrebbe lamentarsi nemmeno in una situa… -

Ultime Notizie dalla rete : sentono male Si sentono male in strada al mare: il figlio muore, il padre è gravissimo. Ipotesi overdose TorinoToday “Cocktail di droghe”, muore il figlio 25enne dello scrittore Gerardo Ventrella

Una morte sospetta, su cui stanno indagando gli inquirenti. Il figlio dello scrittore Gerardo Ventrella il giovane di 25 anni è deceduto la notte scorsa per un sospetto cocktail di droghe a Lido di Ca ...

Nico è una roccia, dopo due anni ha concluso la fase delle terapie. “Quelle che ti fanno star male. Ma ora torno a vedere il Foggia”

“Dopo due anni ho concluso la fase delle terapie, quelle iniziate nel luglio 2018, quelle che ti fanno star male eppure insieme a loro combatti per restare attaccato alla vita. Sono stati due anni dif ...

Una morte sospetta, su cui stanno indagando gli inquirenti. Il figlio dello scrittore Gerardo Ventrella il giovane di 25 anni è deceduto la notte scorsa per un sospetto cocktail di droghe a Lido di Ca ...“Dopo due anni ho concluso la fase delle terapie, quelle iniziate nel luglio 2018, quelle che ti fanno star male eppure insieme a loro combatti per restare attaccato alla vita. Sono stati due anni dif ...