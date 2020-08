Si rompe condotta dell'acqua: via Napoli, di nuovo, allagata (Di lunedì 3 agosto 2020) Via Napoli 'allagata' per la rottura improvvisa di una condotta dell'Acquedotto Pugliese. Da questa mattina, l'arteria alla periferia di Foggia è letteralmente allagata, come già accaduto più volte in ... Leggi su foggiatoday

picenooggi : Si rompe una condotta, Castel di Lama senza acqua -

Intercettare i barchini sulla rotta che dalla città algerina di Annaba conduce fino alla Sardegna. I controlli ad alta quota della Guardia di finanza hanno lo scopo di impedire sbarchi incontrollati d ...

