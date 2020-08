"Si è gravemente ammalato dopo il viaggio dal fratello". Fulmine dal Vaticano, mondo in ansia per Ratzinger (Di lunedì 3 agosto 2020) La notizia scuote il Vaticano e il mondo intero: Benedetto XVI è gravemente malato. Lo rivela il suo più importante biografo: dal ritorno dal viaggio in Germania, dove era andato ad assistere il fratello morente Georg, soffre di un herpes oftalmico. La salute di Jospeh Ratzinger è gravemente peggiorata, insomma, proprio dalla morte del fratello. Ratzinger si era recato al capezzale di Georg, 96 anni, consapevole del fatto che avrebbe potuto essere l'ultimo incontro tra i due. E così è stato. Dunque, l'Emerito è tornato in Vaticano, al Mater Ecclesiae, smentendo le voci di chi affermava che non sarebbe tornato ... Leggi su liberoquotidiano

