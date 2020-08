Si arrampica su un balcone, si spoglia nudo e tenta di violentare un’anziana: arrestato molestatore sessuale pluripregiudicato (Di lunedì 3 agosto 2020) I poliziotti della Questura di Latina intervengono, nella notte tra sabato e domenica, per prestare ausilio a un collega in servizio presso la Questura di Roma ma abitante nel capoluogo pontino. L’agente, nel cuore della notte, svegliato dalle invocazioni d’aiuto di un’anziana donna abitante nelle vicinanze del suo appartamento è accorso a prestarle aiuto, constatando che un uomo aveva scavalcato il balcone del piano rialzato e si era denudato esibendo le proprie parti intime alla malcapitata, chiedendole anche di consumare un rapporto sessuale. Vistosi scoperto, l’uomo, B.S.C. ventinovenne francese con precedenti anche per reati contro il patrimonio, tentava di darsi alla fuga spintonando l’agente intervenuto in prima battuta. Il poliziotto riusciva a bloccare il malintenzionato che ... Leggi su ilcorrieredellacitta

