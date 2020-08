Settimane da naturalista al Museo di Storia Naturale di Morbegno (Di lunedì 3 agosto 2020) Ti piacerebbe essere zoologo, botanico, chimico, fisico...? Al Museo di Storia Naturale di Morgeno ti aspettano divertenti esperimenti e giochi per trasformarti ogni pomeriggio in un vero scienziato! ... Leggi su sondriotoday

Ultime Notizie dalla rete : Settimane naturalista

Everyeye Videogiochi

In aggiunta alle missioni da Naturalista, avrete la possibilità di dare la caccia ... Nuovi Animali Leggendari verranno aggiunti in Red Dead Online nel corso delle prossime settimane, tra cui l’ariete ...3. "Icone di Scienza, Autobiografie e ritratti di naturalisti bolognesi della prima età moderna" Una nuova mostra in città a partire da questo fine settimana. "Icone di Scienza, Autobiografie e ...