Serie A, tutti i risultati del campionato 2019-20 (Di lunedì 3 agosto 2020) Il campionato di Serie A 2019-20 è finito. Una stagione lunghissima come mai prima d'ora durata quasi un anno (la prima giornata di campionato si è giocata il 24 agosto 2019) a causa del lungo stop per la pandemia, cosa che ha costretto le squadre a un tour de force estivo per arrivare alla fine del torneo. Con la Juventus campione per il nono anno consecutivo con due giornate di anticipo (e un Ronaldo da 31 gol in campionato), le ultime gare sono servite per emettere gli ultimi verdetti, sia nelle parti alte che in quelle basse della classifica. https://twitter.com/SerieA/status/1290037781104857090L'Inter chiude seconda La qualificazione alla prossima Champions League era certa da tempo, ma Inter, Atalanta e Lazio hanno dato vita a una bella lotta per il ... Leggi su gqitalia

di Antonia Casini Uno scoppio secco. "E un pezzo di storia va giù" sotto 17 chili di esplosivo. "Microcariche controllate con un meccanismo di esplosivo simultaneo", precisa Stefano Liani, responsabil ...

Nessuno ha detto che il mio ciclo ciclo è chiuso, la proprietà ha voglia e c'è anche da parte mia e dello staff. Resto a Lecce? (Sky Sport) Prima il doppio salto di categoria, ora la rassegnazione di ...

