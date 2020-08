Serie A, Renzi: “Ottima scelta far ripartire il campionato, lo sport non è solo business” (Di lunedì 3 agosto 2020) Matteo Renzi ha speso delle parole nei confronti del suo concittadino Gianluca Rocchi, arbitro che ha diretto pochi giorni fa l’ultimo match della carriera, e del campionato di Serie A 2019/2020, volto al termine dopo un lungo cammino. “Dopo gli attacchi ricevuti per aver fatto ripartire il campionato, ora mi guardo indietro e dico che abbiamo fatto bene. Lo sport è ovviamente business, ma anche trasmissione di valori ed emozioni – ha spiegato Renzi, che poi ha proseguito – Gianluca Rocchi è il miglior arbitro italiano e gli faccio un grosso in bocca al lupo per il futuro. Abbiamo iniziato ad arbitrare insieme alla sezione di Via Faenza a Firenze tanti anni fa. La storia di Gianluca ci dice che tutti noi abbiamo bisogno dello ... Leggi su sportface

RamalliMaria : @Iolanda07658172 @matteosalvinimi e chi sarebbero le persone serie? Per caso......Renzi? ma vogliamo scherzare? - Ludovic79097855 : @Iolanda07658172 @matteosalvinimi Non sono un fan di Renzi, tanto meno credo che sia uno che approfondisca, però è… - patriziafloris6 : @lucianoranieri7 @matteorenzi Lodate solo chi ruba e distrugge questo paese.... lodate i mafiosi corrotti indagati.… - Pietro28254386 : @AlRobecchi Oggi ho finito il suo primo libro, Non è una canzone d'amore. Avevo già letto gli ultimi tre della seri… - DamianoC11 : @TNannicini @TNannicini dopo i disastri del governo Renzi con Jobs Act, 'Buona scuola', 'sblocca trivelle'e 'volun… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Renzi Serie A, Renzi: “Ottima scelta far ripartire il campionato, lo sport non è solo business” Sportface.it Briatore, Renzi e la Meloni aprono gli incontri del Principe

Presentata la nuova rassegna dell’hotel simbolo di Viareggio Si comincia il 23 agosto con l’imprenditore di Cuneo (e Alessandro Sallusti) Viareggio Una suggestiva location, la presenza di nomi di spic ...

Renzi: "Salvini più che dai giudici va salvato da se stesso"

"Salvini mi ha attaccato pesantemente sul piano personale. Temo che, viste le recenti esternazioni su Mes e su Covid, più che dai giudici il senatore Salvini dovrebbe essere salvato da se stesso". Lo ...

Presentata la nuova rassegna dell’hotel simbolo di Viareggio Si comincia il 23 agosto con l’imprenditore di Cuneo (e Alessandro Sallusti) Viareggio Una suggestiva location, la presenza di nomi di spic ..."Salvini mi ha attaccato pesantemente sul piano personale. Temo che, viste le recenti esternazioni su Mes e su Covid, più che dai giudici il senatore Salvini dovrebbe essere salvato da se stesso". Lo ...