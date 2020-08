Serie A, la classifica definitiva post-lockdown: nessuno come il Milan, male Torino e Cagliari (Di lunedì 3 agosto 2020) LA classifica post-lockdown – Il campionato di Serie A è andato in archivio, è stata una stagione avvincente e che è stata condizionata dalla pandemia. Soddisfazione per la Juventus, alla fine il club bianconero si è laureato campione per la nona volta consecutiva, alle spalle l’Inter, poi Atalanta e Lazio. Positivo anche il rendimento della Roma. Percorso da dimenticare per Spal e Brescia, entrambe retrocesse con largo anticipo, l’ultimo posto è stato occupato dal Lecce. Ma ecco una speciale classifica, la graduatoria post-lockdown, considerando anche i recuperi. In testa troviamo il Milan, autore di un finale veramente entusiasmante, bene anche Atalanta, Inter e Roma. ... Leggi su calcioweb.eu

