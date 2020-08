Serie A: il campionato comincerà il 19 settembre (Di lunedì 3 agosto 2020) ROMA - La Serie A 2019-20 si è conclusa con lo scudetto conquistato dalla Juventus e la retrocessione di Spal, Brescia e Lecce. Mentre le squadre rimaste in Champions ed Europa League si preparano a ... Leggi su corrieredellosport

