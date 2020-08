Serie A, il campionato 2020-21 comincerà il 19 settembre. La Lega posticipa l’inizio di 7 giorni (Di lunedì 3 agosto 2020) Adesso è ufficiale, il prossimo campionato di Serie A ripartirà il 19 settembre e non il 12, come inizialmente ipotizzato. È questa la data scelta dalla Lega Serie A al termine del Consiglio riunitosi oggi per mettere le basi per l’organizzazione della stagione 2020-2021. I club avranno quindi circa un mese e mezzo per organizzarsi con i cambi di panchina, acquisti, cessioni e preparazione atletica, con l’obiettivo di arrivare al calcio d’inizio del prossimo campionato con rosa e staff al completo. L'articolo Serie A, il campionato 2020-21 comincerà il 19 settembre. La Lega posticipa l’inizio di 7 ... Leggi su ilfattoquotidiano

Il campionato di Serie A si chiuderà questa sera con le partite delle 20.45. Allo stadio Friuli, l’Udinese affronterà il Sassuolo in un partita tra squadre che puntano a chiudere al meglio la stagione ...

La serie A prenderà il via il 19 settembre e si concluderà il 23 maggio

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Il Consiglio di Lega ha deciso: la serie A 2020-21 prenderà il via il 19 settembre. La data è stata resa nota in un comunicato ufficiale: ...

