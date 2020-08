Serie A, è ufficiale: il prossimo campionato inizierà il 19 settembre. Tra Covid ed Europei, rimane il ‘rischio’ playoff-playout (Di lunedì 3 agosto 2020) Il campionato è finito, il prossimo è praticamente già cominciato. È uno degli effetti collaterali del coronavirus e della sua gestione da parte dei padroni del pallone: la FederCalcio ha fatto di tutto per far ripartire e concludere una stagione che non aveva più senso, se non quello di incassare i soldi dei diritti tv e mandare avanti il “sistema”. L’obiettivo è stato raggiunto, il presidente Gabriele Gravina ne rivendica giustamente il merito, ma adesso si accorge che così rischia di “saltare” anche la prossima stagione. La Serie A ripartirà ufficialmente il 19 settembre, con l’ombra del Covid, dei playoff e delle porte chiuse. I campionati minori sono ancora più in ... Leggi su ilfattoquotidiano

