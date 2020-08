Sequestrato in Tunisia e riportato in Italia lo Yacht da regata del faccendiere De Bono. Il veliero è del 1920 e vale oltre 10 milioni di euro (Di lunedì 3 agosto 2020) Un equipaggio composto da militari del comparto navale della Guardia di Finanza ha condotto nel porto di Gaeta, in provincia di Latina dalla Tunisia lo Yacht da regata “Lulworth”, il più grande cutter aurico del mondo – lungo 46 metri, con un albero di 52 metri e una superficie velica di oltre 1.300 mq – varato nel 1920. Il natante, del valore di oltre 10 milioni di euro, era compreso tra i beni oggetto di un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del locale Tribunale nel febbraio 2017, su richiesta della Procura di Roma, nei confronti del faccendiere romano Gabriele De Bono, relativo al suo ingente patrimonio mobiliare – composto da imbarcazioni e auto ... Leggi su lanotiziagiornale

