Schiuma e mare sporco, proteste da Cetara a Salerno (VIDEO) (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Da Salerno a Cetara, viaggia sulla cresta dell'onda la rabbia dei bagnanti per chiazze di mare sporco. Un'onda di Schiuma avvistata a Cetara, come mostra il VIDEO di Anteprima24, ma anche analoghe chiazze comparse sulla costa orientale del comune capoluogo, a Mercatello. Il VIDEO mostra le condizioni del mare che bagna Cetara, a mezzogiorno di oggi, lunedì 3 agosto, e lascia stupefatti. Ampie chiazze di origine indefinita macchiano l'immagine di una costa che meriterebbe, per quanti è bella, di essere incontaminata. Eppure con un traffico di barche ridotte al minimo, quella Schiuma interroga chi dovrebbe ...

Nell'estate delle vacanze di prossimità, cioè nelle località turistiche vicino casa, la fascia di litorale casertano compresa tra Mondragone e Baia Domizia si presenta affollata da vacanzieri. Nel wee ...

Schiuma a Sant'Angelo, l'esito dei prelievi: non era inquinamento ma "bloom" di alghe

(Forio, 21 Lug 20) Non c'è traccia di tensioattivi nelle chiazze di schiuma individuate a Sant'Angelo d'Ischia, in prossimità delle spiagge dell'istmo, nelle scorse settimane: si tratta di materiale o ...

