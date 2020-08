Scene di panico al matrimonio, arriva l’amante incinta durante la cerimonia: “Qui c’è tuo figlio”. Video (Di lunedì 3 agosto 2020) Erano ad un passo dal dirsi sì fin quando, quasi come accade nei film, arriva l’amante di lui ad interrompere le nozze. La donna inizia ad urlare di essere incinta di suo figlioed è stata immortalata e poi pubblicata su TikTok divenendo subito virale grazie a quasi 2 milioni di visualizzazioni in 24 ore. L’amante … L'articolo Scene di panico al matrimonio, arriva l’amante incinta durante la cerimonia: “Qui c’è tuo figlio”. Video Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

CoppolaGemma : RT @nino_giovanni: @GianricoCarof Avresti un'altra soluzione per evitare scene di panico collettivo? Oppure avremmo dovuto dar ragione ai Z… - DarkLadyMouse : @StefaniaDerveni @lagrandenazione Di solito si osserva che più è numeroso il gruppo di spettatori, più è difficile… - nino_giovanni : @GianricoCarof Avresti un'altra soluzione per evitare scene di panico collettivo? Oppure avremmo dovuto dar ragione… - obraposthuma : Dismorfofobia acutissima in arrivo. Sì esiste, ed è anche un maledetto problema da gestire. Dopo un attacco di pani… - espositopasqual : Nel caso si debba far fronte ad una emergenza dovuta al terremoto, gli insegnanti debbono Mantenere la calma,evitan… -

Ultime Notizie dalla rete : Scene panico Macron, la ministra Agnes Pannier Runacher dimentica la mascherina: scene di panico in diretta al corteo del governo Liberoquotidiano.it Stasera al Cassero della Fortezza c’è Benvenuti

In scena l’ironico ‘Panico ma Rosa, diario di un non intubabile’, uno studio del nuovo spettacolo scritto e interpretato da Alessandro Benvenuti. In programma oggi alle 21,30 al Cassero della Fortezza ...

India, trova il marito in auto con un'altra e crea il panico in strada

È infine andata su tutte le furie, bloccando il traffico dell’intasatissima Peddar Road di Mumbai. La scena di gelosia ha raggiunto livelli incredibili. Da quello che si sa attualmente, la donna ...

In scena l’ironico ‘Panico ma Rosa, diario di un non intubabile’, uno studio del nuovo spettacolo scritto e interpretato da Alessandro Benvenuti. In programma oggi alle 21,30 al Cassero della Fortezza ...È infine andata su tutte le furie, bloccando il traffico dell’intasatissima Peddar Road di Mumbai. La scena di gelosia ha raggiunto livelli incredibili. Da quello che si sa attualmente, la donna ...