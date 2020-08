Sarri teme la tenuta mentale della Juve e introduce la parola “paura” nel suo vocabolario (Di lunedì 3 agosto 2020) La Juventus ha vinto lo scudetto e si prepara per il ritorno di Champions contro il Lione. E Maurizio Sarri, scrive il Corriere della Sera, “spegne i fari e introduce la parola «paura» nel suo vocabolario, usando la terapia d’urto per stimolare un gruppo logoro al traguardo”. Il quotidiano riporta le sue parole dopo la sconfitta con la Roma. «Ho visto un lungo tratto di partita del Lione e mi ha sorpreso la condizione fisica dei francesi. Noi dobbiamo essere bravi a ricaricare le energie mentali. Le risorse fisiche in pochi giorni si possono recuperare, quelle mentali è più difficile. Abbiamo un po’ staccato la spina, ora dobbiamo riattaccarle tutte in vista del Lione. Come fare per riprendersi? Un po’ di paura ci può ... Leggi su ilnapolista

napolista : #Sarri teme la tenuta mentale della #Juve e introduce la parola “paura” nel suo vocabolario Sul CorSera. Il tecnic… -

Ultime Notizie dalla rete : Sarri teme Sarri teme la tenuta mentale della Juve e introduce la parola "paura" nel suo vocabolario ilnapolista Il Psg teme il furto di Allegri e vuole fare presto

A voi che siete già pronti a scrivere di Fiat ed Exor e qualsiasi cosa allevi... A voi che da 3000 giorni non vi siete stancati di stare in vetta e che non siete mai sazi di vittorie. A voi che da 300 ...

"L'operazione Osimhen vale 100 milioni", parola di De Laurentiis

Non credo che la Juventus abbia chiesto a Sarri di vincere la Champions, ma di provarci. ALTRI TEMI - "Chiesa? (Tutto Juve) inalmente è arrivato il momento tanto atteso: Victor Osimhen è ufficialmente ...

A voi che siete già pronti a scrivere di Fiat ed Exor e qualsiasi cosa allevi... A voi che da 3000 giorni non vi siete stancati di stare in vetta e che non siete mai sazi di vittorie. A voi che da 300 ...Non credo che la Juventus abbia chiesto a Sarri di vincere la Champions, ma di provarci. ALTRI TEMI - "Chiesa? (Tutto Juve) inalmente è arrivato il momento tanto atteso: Victor Osimhen è ufficialmente ...