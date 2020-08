Sardegna, passa la controversa legge sul cemento: “Uno scempio” (Di lunedì 3 agosto 2020) In Sardegna la Regione del governatore leghista Christian Solinas ha approvato in Consiglio una legge, detta “legge del cemento“, che potrebbe mettere in pericolo la salvaguardia ambientale delle coste dell’isola. E sulla quale il ministero dell’Ambiente potrebbe intervenire facendo ricorso alla Corte costituzionale. Sardegna, approvata la “legge del cemento”: cos’è Il testo è stato approvato dalla maggioranza di centrodestra guidata da Solinas al Consiglio regionale con con 31 voti favorevoli, 20 contrari e un astenuto, e sarebbe stato motivato per superare il parere negativo della Sovrintendenza riguardo alla costruzione della strada a quattro corsie Sassari-Alghero. La legge avrebbe lo scopo di ... Leggi su quifinanza

La Dinamo Femminile annuncia la firma dell’ala algherese Delia Gagliano classe 1997, ventitré anni appena compiuti. Tra i migliori prospetti sardi delle ultime stagioni, a Sassari l’atleta ritrova coa ...

Riparte “SALUDE & TRIGU", il programma di sostegno per eventi e manifestazioni del nord Sardegna

Il Programma Quadro promozionale della Camera di Commercio di Sassari, “SALUDE & TRIGU”, è nato per la valorizzazione delle tradizioni popolari attraverso le manifestazioni di particolare richiamo tur ...

