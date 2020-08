Santo del Giorno 3 Agosto: Sant’Aspreno di Napoli (Di lunedì 3 agosto 2020) Siete pronti a scoprire anche oggi qual è il Santo del Giorno 3 Agosto? Oggi la Chiesa Cattolica festeggia Sant’Aspreno di Napoli, un vescovo vissuto tra il I ed il II secolo d.C. Conosciamolo meglio: vediamo chi era, cosa fece, perché è importante e perché è avvenuta la sua canonizzazione. Santo del Giorno 3 Agosto: chi era Sant’Aspreno di Napoli. Storia di due guarigioni miracolose Sulla vita di Sant’Aspreno di Napoli non sappiamo quasi nulla a parte il fatto che nacque nella città campana e che visse fra il I ed il II secolo d.C. La sua storia religiosa ha inizio da una guarigione miracolosa, o meglio, due. In viaggio da Antiochia a Roma, San Pietro si imbatté in una ... Leggi su pianetadonne.blog

HolySeePress : Messaggio del Santo Padre ai giovani radunati a Medjugorje in occasione del loro incontro annuale - - D_A_R_K_A_R_M_Y : Vero è che, come forma non s’accorda molte fïate a l’intenzion de l’arte perch’a risponder la materia è sorda Vera… - danlynnlee : #dan¹² #famigliasep¹4 #Ma10rDoBrasil #CampeonatoSP2020 3ª fase | 14ª rodada | 02/08/20 | 19:00 #Palmeiras¹4 1 vs 0… - FamigliaSEP : #dan¹² #famigliasep¹4 #Ma10rDoBrasil #CampeonatoSP2020 3ª fase | 14ª rodada | 02/08/20 | 19:00 #Palmeiras¹4 1 vs 0… - Giuseppa9169974 : #preghiera a Maria Immacolata.Tu sposa dell'arca dell'alleanza In cui il cielo s'è unito alla terra :chiedi per noi… -

Ultime Notizie dalla rete : Santo del Pdf Libro Sant'Antonio. Il santo del mondo - PDF NEWS Carpi Calcio News Giubileo, aperta Porta Santa a Guadalupe/ Diretta video, mons. Cerro si inginocchia

E’ iniziato ufficialmente il Giubileo 2020-2021. Pochi minuti fa monsignor Cerro, arcivescovo di Toledo, dopo essersi rivolto ai numerosi fedeli presenti di fronte alla basilica di Santa Maria di Guad ...

Coronavirus, il vaccino russo e l'indifferenza di US e Europa

Da un secolo non si vedeva una pandemia di questo tipo. Oltre 18 milioni di contagi nel mondo e 700000 vittime con le economie di tutti i Paesi, salvo la cinese , in cadute epocali. I Governi hanno ch ...

E’ iniziato ufficialmente il Giubileo 2020-2021. Pochi minuti fa monsignor Cerro, arcivescovo di Toledo, dopo essersi rivolto ai numerosi fedeli presenti di fronte alla basilica di Santa Maria di Guad ...Da un secolo non si vedeva una pandemia di questo tipo. Oltre 18 milioni di contagi nel mondo e 700000 vittime con le economie di tutti i Paesi, salvo la cinese , in cadute epocali. I Governi hanno ch ...