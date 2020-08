Sanremo. Ha 63 anni ed è di Nizza Monferrato il killer di Luciano Amoretti (Di lunedì 3 agosto 2020) Rapida svolta nel delitto che ha scosso Sanremo. Ha 63 anni ed è di Nizza Monferrato il killer di Luciano Amoretti, l’ex gioielliere trovato morto all’interno di un appartamento in Corso Garibaldi. Il sessantenne è stato arrestato insieme ad un presunto complice di 50 anni, dalla squadra mobile coordinata dal commissario Giuseppe Lodeserto. I due sono accusati di concorso in omicidio. È stato lo stesso indiziato a spiegare il movente agli inquirenti. Sarebbe legato a questioni di denaro. È stato un crimine efferato, è stato usato un grosso martello, una mazzetta, quindi un crimine molto violento. L’ex gioielliere è stato colpito più volte alla testa con una mazzetta da carpentiere, ... Leggi su laprimapagina

